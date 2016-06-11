الطائرة الشمسية تصل محطتها الأميركية الأخيرة

هبطت طائرة "سولار إمبالس 2" التي تعمل بالطاقة الشمسية فقط فجر السبت في مطار جون كينيدي بنيويورك (شرق الولايات المتحدة) المحطة الأميركية الأخيرة في جولة لها حول العالم باشرتها قبل أكثر من عام.

ويقود الطائرة هذه المرة السويسري آندريه بورشبرغ وقد أقلعت قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي من مطار ليهاي فالي متجهة إلى مطار جون كينيدي الدولي.

وخلال الرحلة مرت الطائرة ذات الجناحين الطويلين اللذين يوازي باعهما جناحي طائرة "بوينغ 747" قرب تمثال الحرية وفوق مانهاتن قبل أن تحط في المطار.

والطائرة مجهزة بحوالي 17 ألف خلية ضوئية توفر لها الطاقة الضرورية لتشغيلها. ويبلغ متوسط سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة ويمكنها أن تضاعفها خلال تعرضها للشمس.

وبعد محطتها في نيويورك وهي الرابعة عشرة لها في جولتها العالمية، ستباشر الطائرة عبور المحيط الأطلسي لتحط في أوروبا قبل عودتها إلى أبو ظبي من حيت انطلقت في التاسع من مارس 2015.

ويتناوب على قيادة الطائرة الطياران السويسريان آندريه بورشبرغ وبرتران بيكار إذ انها تتسع لشخص واحد فقط. وخلال الطيران لا يمكن للطيار إلا أن ينام بشكل متقطع إذ ينبغي التحقق من البيانات التقنية كل 20 دقيقة.

وتهدف جولة الطائرة حول العالم إلى الترويج لمصادر الطاقة المتجددة.