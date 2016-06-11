بالفيديو.. عندما حاول جورج بوش ملاكمة محمد علي

في حفل أقيم في البيت الأبيض عام 2005، قلّد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 14 شخصية ميدالية الحرية، وكان بينهم بطل الملاكمة العالمي الراحل محمد علي.

وبعد أن وضع بوش الميدالية على عنق محمد علي، همس الرئيس الأميركي الأسبق شيئاً في أذن الرياضي الذي كان مصاباً بالشلل الرعاشي حينها، ثم أحكم قبضتيه في ما يبدو أنه يدعوه للمنازلة، لكن الأخير أشار بيده، وفق الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت"، إشارة توحي بأنه يقول له: "هل فقدت صوابك؟".

وتمنح الميدالية، وهي أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، للأشخاص لقاء جهودهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات سياسية كانت أو عسكرية وحتى العلوم والترفيه والرياضة.