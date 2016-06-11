علماء بريطانيون من حملة "نوبل" يؤيدون البقاء بـ"أوروبا"

أعلن 13 من كبار العلماء البريطانيين تأييدهم حملة بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، بعد استطلاع أخير، أشار إلى ارتفاع التأييد لمغادرة الاتحاد قبل أقل من أسبوعين على استفتاء 23 حزيران/يونيو بشأنه.

وقال العلماء، وبينهم بيتر هيغز الذي اكتشف "بوزون هيغز" الذي يفسِّر كيف تكتسب المادة كتلة، وعالم الوراثيات بول نورس، إن إحدى تبعات مغادرة الكتلة الأوروبية ستكون خسارة تمويل الأبحاث.

وكتبوا في الرسالة، التي نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف"، أن "احتمالات خسارة تمويل الاتحاد الأوروبي للأبحاث خطر كبير على العلوم في المملكة المتحدة".

وأضافوا أن "العلوم تتغذى على تلاقح الأفكار، وتزدهر في بيئات تجتمع فيها الأدمغة الذكية وتقل الحواجز وتبقى منفتحة على التبادل والتعاون الحرين.. الاتحاد الأوروبي يوفر هذه البيئة والعلماء يثمنون ذلك بشكل كبير".

ويبدو السباق بين معسكري المغادرة والبقاء حاميا مع اقتراب موعد 23 حزيران/يونيو المقرر لتنظيم الاستفتاء.

الجمعة أدى استطلاع لمؤسسة "او. ار. بي" جرى على الانترنت لصالح صحيفة "ذي اندبندنت" إلى هبوط الجنيه الاسترليني بعدما كشف أن 55% من البريطانيين يفضلون مغادرة الاتحاد الأوروبي و45% البقاء فيه.

كما أشار متوسط الاستطلاعات الستة الأخيرة، بحسب حسابات اكاديميين في مشروع "وات يوكاي ثينكس"، إلى تعادل المعسكرين.