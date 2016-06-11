"در شبيغل" تتوسل البريطانيين.. "بليز دونت غو"

دعت مجلة "در شبيغل" الألمانية، اليوم السبت، البريطانيين إلى التصويت من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي، وكتبت في عدد خاص صدر جزء كبير منه بالإنكليزية عبارة Please don’t go (من فضلكم لا تذهبوا).

ونشرت المجلة علم بريطانيا على غلافها، شارحة "لماذا تحتاج المانيا الى البريطانيين"، وذلك في 23 صفحة بالألمانية والإنكليزية.

وكتب رئيسا تحرير المجلة، كلاوس برينكبومر وفلوريان هارمز، في مقال افتتاحي "الخيار يتراوح بين لحظة عزة، ومستقبل جديد نبنيه معا".

وأوضحا: "إذا كانت بريطانيا ذكية، ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي لأنها ستدرك أن مستقبل الغرب على المحك"، مشيرين إلى "لحظة تاريخية" في الاستفتاء البريطاني في 23 حزيران/يونيو.

وتابعا: "إذا كانت بريطانيا ذكية، ستدرك أنها ليست قوة عظمى بمفردها، وأنها ستفقد الكثير إذا صوتت من أجل الخروج في استفتاء 23 حزيران/يونيو، ولن تكسب سوى لحظة وجيزة تشعرها بالفخر".

وفي مقابلة مع "در شبيغل" نشرت مقتطفات منها الجمعة، حذر وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله المملكة المتحدة من أن "الداخل هو الداخل، والخارج هو الخارج"، وبالتالي فإن البلاد لن تستفيد بعد خروجها من الاتحاد من فوائد السوق الأوروبية الموحدة.

وقال الوزير، الذي سافر إلى لندن للدفاع عن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إن "خروجها.. سيكون خسارة كبيرة لأوروبا".