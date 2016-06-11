"سولار إمبالس 2" تحلق فوق تمثال الحرية بنيويورك

حلقت طائرة "سولار إمبالس 2" التي تعمل بالطاقة الشمسية فوق تمثال الحرية في نيويورك مع انتهاء رحلة عبورها القارة الأميركية في إطار محاولتها للدوران حول العالم دون استخدام نقطة وقود واحدة.

الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية حصراً كانت الولايات المتحدة محطتها الرابعة عشر في جولتها التاريخية حول العالم والتي بدأتها من مارس 2015 انطلاقاً من أبوظبي، لينتظرها الآن عبور الأطلسي إلى أوروبا والعودة من هناك إلى نقطة البداية.

"سولار إمبالس 2" تدار محركاتها الأربعة بطاقة مستمدة من أكثر من 17 ألف خلية شمسية مثبتة على الجناحين. ويجري تخزين الطاقة الإضافية في أربع بطاريات خلال اليوم لمساعدة الطائرة على التحليق أثناء الرحلات لمسافات طويلة.

هي طائرة لا تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة يأمل من ورائها الفريق السويسري العامل عليها إلى الترويج لمصادر الطاقة المتجددة وحشد التأييد دولياً لتكنولوجيا الطاقة النظيفة.