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شجار على الكرة ين روسيا وإنجلترا.. والنتيجة 31 جريحاً

المصدر: العربية.نت
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جرح 31 شخصاً أحدهم إصابته خطرة في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، في صدامات بين مشجعين روس وإنكليز وفرنسيين في الميناء القديم قرب الملعب الذي جرت فيه مباراة إنجلترا وروسيا مساء السبت في مرسيليا، في إطار مباريات كأس أمم أوروبا.

وكانت الشرطة الفرنسية تدخلت لوقف الاشتباكات بعد ظهر السبت، لكنها تجددت في المساء قُبيل بدء المباراة. ما دفع الشرطة إلى استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق "المشجعين الغاضبين".

وأصدر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بياناً دعا فيه "من يسمون أنفسهم بالمشجعين" حسب وصفه إلى التحلي بالمسؤولية.

كلمات دالّة

#مشجعون روس, #مشجعون إنكليز, #امم أوروبا, #كرة القدم, #مرسيليا, #شجار كروي

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