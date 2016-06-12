طائرة من دون طيار تغلق مطار دبي والبحث جار عن صاحبها

أغلق مطار دبي السبت لأكثر من ساعة بسبب تحليق طائرة مسيرة من دون طيار، مما أدى إلى اضطراب حركة النقل الجوي في واحد من أنشط مطارات العالم. وقالت سلطة مطارات دبي التي تدير المطارين المحليين في بيان مساء السبت إن المجال الجوي حول مطار دبي الدولي أغلق 69 دقيقة بسبب "نشاط غير مصرح له لطائرة بدون طيار" مما أدى إلى بعض الاضطراب في حركة النقل الجوي. وأضافت أنه أعيد فتح المطار عند الساعة 12,45 (8,45 ت غ) من السبت.

وفي هذا السياق، قال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، في حديث لصحيفة "الخليج" اليوم الأحد إن البحث جارٍ عن صاحب الطائرة التي تسببت في غلق أجواء مطار دبي الدولي، لأكثر من ساعة، مشيراً إلى أنه حتى عصر أمس السبت، لم يتم تحديد صاحب الطائرة.

وأكد أن إطلاق الطائرات بدون طيار، لابد أن يكون بتصريح من هيئة الطيران المدني، وأن إطلاقها من دون ترخيص يعد جريمة لأنه لم يلتزم بالإجراءات والشروط المنصوص عليها قانوناً في تلك الأحوال.

وذكرت صحف إماراتية اليوم الأحد أن إغلاق المطار أدى إلى تأخير في عدد من الرحلات وتحويل أخرى. وقالت إنه ثاني حادث من هذا النوع خلال 18 شهرا.

ويحظر تحليق طائرات من دون طيار في محيط المطار. وفتحت سلطة الطيران المدني تحقيقا في الحادث.

يذكر أن مؤسسة مطارات دبي أكدت في بيانها السبت أن السلامة تقع على رأس سلم أولوياتها، وبناء عليه تذكر جميع مشغلي الطائرات بدون طيار أنه لا يسمح لهم القيام بأي استخدام لطائراتهم بدون تصريح أو إذن من السلطات المعنية، علماً أنه يمنع منعا باتاً أي نشاط في المناطق المحظورة، خاصةً في محيط مسافة 5 كيلومترات من أي مطار أو منطقة هبوط.