محامي زينة يكشف للمحكمة تفاصيل دخل أحمد عز

قررت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، تأجيل نظر التماس الفنان أحمد عز لإعادة النظر في ثبوت نسب توأم الفنانة زينة له إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل للاطلاع.

وكشف معتز الدكر محامي، الفنانة زينة في حديث مع "العربية.نت"، أنه قدم للمحكمة مستندات في الدعوى التي أقامتها الفنانة للحصول على نفقة للصغيرين زين الدين وعز الدين، بها التفاصيل الكاملة عن جملة ما تقاضاه عز من أجور عن أدواره في أعماله السينمائية والدرامية.

وقال إن الفنان أحمد عز كان يتقاضى أجره فى الأفلام والمسلسلات من شركات الإنتاج دفعة واحدة، وليس على دفعات متتالية وأنه قدم للمحكمة مستندات تفيد حصول عز على تلك المبالغ دفعة واحدة من تلك الشركات وموقعة بخط يد الفنان.

وأضاف أنه تقدم للمحكمة بمستندات تفيد حصول عز على 30 مليون جنيه عن أعماله وتضمنت خطاباً موجهاً من شركة "أوسكار" للتوزيع ودور العرض عن حجم المبالغ التي تلقاها عز نظير مشاركته في أفلام من إنتاج الشركة.

وقال إن الخطاب كشف أن أحمد عز الدين علي عزت قام بالتعاون مع الشركة على التمثيل في عدة أفلام ومسلسلات.

وأضاف محامي الفنانة زينة أنه قدم للمحكمة مستندات حول ملكية عز لفيلا وشاليه بالعين السخنة، مشيراً إلى أنه طالب بنفقة للصغيرين لا تقل عن 100 ألف جنيه شهرياً حيث يمتلك عز دخلاً يقدر بالملايين ويمتنع عن الإنفاق على الصغيرين المثبوت نسبهما له بحكم قضائي.

وأكد أنه سيتقدم بمستندات جديدة للمحكمة حول دخل عز ستكون مفاجأة للجميع.