والد منفذ مذبحة أورلاندو: ما حدث لا يتصل بالدين

أكد والد المشتبه بإطلاقه النار في ملهى ليلي في أورلاندو، والذي ذكرت وسائل إعلام أنه أميركي من أصل أفغاني، أن ما حصل "ليس له أي علاقة بالدين".

وقال مير صديق، والد عمر صديق متين، لشبكة "إن بي سي": "هذا الأمر ليس له أي علاقة بالدين"، موضحا أن ابنه أغضبته في الآونة الأخيرة مشاهدة رجلين يتبادلان القبل أمام زوجته وابنه.

وأضاف: "لم نكن على علم بشيء. نحن مصدومون مثل كل سكان البلاد"، مقدماً اعتذاره باسم العائلة.

وإلى ذلك، أكد حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت أن اطلاق النار داخل الملهى هو "بوضوح عمل ارهابي".

وأعلن سكوت في مؤتمر صحافي أنه "حين يدخل شخص بهذه الطريقة، ويطلق النار ويقتل عددا من الأشخاص من دون تمييز ويصيب عددا آخر، فمن الواضح انه عمل ارهابي".