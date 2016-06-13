الملكة رانيا تقيم مأدبة إفطار لسيدات أردنيات

أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله، مساء أمس الأحد، في حديقة قصر رغدان، مأدبة إفطار لمجموعة من السيدات الأردنيات من مختلف القطاعات. وحرصت جلالتها على تبادل الحديث مع الجميع والاطمئنان عن أحوالهن.