ماليزيا تحظر أول خطوط طيران ملتزمة بالشريعة

تم حظر شركة الطيران "راياني اير"، وهي أول خطوط جوية تلتزم بالشريعة الإسلامية، وذلك بعد تعليق عملها إثر انتهاكها قواعد السلامة، وفق ما أفادت السلطات الماليزية.

وقد أطلقت شركة "راياني اير" في ديسمبر الماضي، وهي كانت تستعين بمضيفات محجبات وتقدم وجبات حلال خلال رحلاتها، وتمنع استهلاك الكحول، وتجبر غير المسلمين على ارتداء ملابس محتشمة.

لكن بعد تحقيق أمني فتح في أبريل الماضي، علقت جميع رحلات الشركة.

واشتكى قبل ذلك عدة مسافرين من تأخر الرحلات وإلغائها في اللحظة الأخيرة.

وأعلن قسم الطيران "دي سي ايه" في ماليزيا، الاثنين، أنه سحب رخصة التشغيل التي منحت لـ"راياني اير".

وقال المدير العام للقسم ازهار الدين عبدالرحمن إن "سلامة قطاع الملاحة الجوية هي في غاية الأهمية".