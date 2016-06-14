والد عمر متين: ابني كان هادئا باليوم السابق لنوبة القتل

عندما التقى عمر متين بوالده في اليوم السابق على الهجوم الذي قتل فيه49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين، لم تظهر عليه أي بادرة على ما يعتمل بداخله وسيفجر أسوأ حادث إطلاق نار في التاريخ الأميركي الحديث.

وقال الأب صديق متين في مقابلة "لم ألمح أي شيء غير عادي. كان في غاية الرقة".

وظهرت يوم الاثنين تفاصيل جديدة عن القاتل وتمسكه بالإسلام والظروف التي أحاطت بالهجوم الذي شنه في الثانية من صباح يوم الأحد داخل ملهى ليلي في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وفي مركز فورت بيرس الإسلامي الذي كان يتردد عليه على مدى ما يقرب من عشر سنوات كان متين يصلي أحيانا مع منير محمد أبو صالحة (22 عاما) وهو أميركي من أصل فلسطيني أصبح في عام 2014 أول أميركي يشن هجوما انتحاريا في سوريا رغم أن عادل نفذي عضو مجلس المسجد قال إنه لم يحدث تفاعل بينهما.

وفي عام 2014 عندما حققت السلطات مع متين وأجرت معه ثاني مقابلة في عامين كان السبب في ذلك هو الاشتباه في صلته بأبو صالحة.

وقالت السلطات الأميركية يوم الأحد إن ذلك لم يكن كافيا لتشكيل "تهديد كبير" في ذلك الوقت.

وكان الاثنان يرتادان مدرسة واحدة في جنوب شرقي فلوريدا حيث كان متين يعيش. وقال مسؤولون بالمدرسة إن متين تخرج في عام 2006 وحصل على شهادة في العدالة الجنائية، بينما التحق أبو صالحة بالمدرسة في خريف عام 2010 وربيع 2011.

وكان متين معروفا بين أصدقائه بهدوئه في وسط الطائفة الإسلامية المكونة من نحو 100 عائلة تربطهم صلات وثيقة في فورت بيرس.

وقال محمد جميل (54 عاما) الذي يصلي في المسجد "لم يكن اجتماعيا. فهو لم يكن ودودا جدا لكنه لم يكن وقحا كذلك".

ووصفته زوجته السابقة بأنه معلق بين عالمين مضطرب عاطفيا وعنيف وقالت إنه كان يضربها.

ووصفه جار يسكن في المجمع السكني الذي كان يعيش فيه بأنه "غير لبق".

وقال الجار "مع كل شخص يعيش في هذا المبنى إذا رأيت شخصا ما وتعرفون بعضكما بعضا فأنت تسأل كيف حالك؟ دردشة بسيطة.

ويوم الاثنين قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إن آراء القاتل الدينية غير واضحة لكنها تميل للتطرف.

وبعد نصف ساعة من بدء الأحداث في الملهى الليلي اتصل متين بخط ساخن للشرطة في الثانية والنصف صباحا ثم أقفل الخط. واتصل مرة ثانية وتحدث إلى مستقبل المكالمات ثم أغلق الخط. وعاود الاتصال مرة ثالثة وتحدث مع المستقبل لفترة وجيزة.

وقال كومي إنه أعلن خلال تلك المكالمات مبايعة زعيم داعش أبوبكر البغدادي وتضامنه مع الشقيقين الشيشانيين الذين ارتكبا عملية تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 وأعرب عن تأييده لأبو صالحة الذي حارب في صفوف جبهة النصرة.

وأشار كومي إلى أن جبهة النصرة "جماعة على خلاف مع تنظيم داعش".

وقال كومي في مؤتمر صحافي لا نرى ما يشير إلى أنه كان طرفا في أي شبكة من الشبكات. وكذلك ليس من الواضح على الإطلاق في الوقت الحالي ما هي الجماعة الإرهابية التي يطمح لتأييدها.

وقال والده الأفغاني الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في الثمانينيات بعد الغزو الروسي لأفغانستان إنه التقى بابنه عدة مرات في الأسبوع ولم يكن لديه أدنى فكرة عن خططه العنيفة. وانتقلت الأسرة من نيويورك عام 1991 عندما كان متين في الخامسة من عمره. وأضاف "لو كنت على علم لاعتقلته بنفسي في ثانية".