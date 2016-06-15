أستراليا.. إعلان انتخابي متطرف يثير الغضب

أثار النائب البرلماني الأسترالي بوب كاتر غضباً على شبكة الإنترنت الأربعاء بعد نشره مقطع فيديو لحملته تم تصويره فيه وهو يطلق الرصاص على معارضيه السياسيين ويقتلهم، وذلك بعد أيام قليلة من قيام مسلح بقتل 49 شخصاً في ملهى ليلي للمثليين بأورلاندو في ولاية فلوريدا.

ويظهر بالفيديو - الذي تم رفعه على قنوات كاتر على منصات التواصل الاجتماعي - شخصان يرتديان قميصين يمثلان أكبر حزبين سياسيين في أستراليا - وهما الحزب الليبرالي المنتمي للتيار المحافظ وحزب العمل المنتمي لتيار يسار الوسط - وهما يعرضان لافتة مكتوباً عليها "أستراليا للبيع".

وبعد ثوانٍ يتحول الفيديو ليظهر كاتر مبتسماً ويندفع دخان من فوهة مسدس ثم تدور الكاميرا للأسفل ليظهر الرجلان مستلقيين على الأرض.

لكن توقيت نشر الإعلان - والذي جاء بعد ثلاثة أيام فقط من قيام المسلح عمر متين بإطلاق النار وقتل 49 شخصا في أعنف حادث قتل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث - جعله يجتذب توبيخاً حاداً من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفى كاتر أنه حاول إثارة الجدل عن عمد بذلك الفيديو. ومن المقرر أن تجري أستراليا انتخابات وطنية في الثاني من يوليو.

وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية "أنا لا أعطي تفسيرا. يمكنك الذهاب ومشاهدة الإعلان لأنه إعلان مناهض لبيع أستراليا (..) لقد كان فقط من أجل قيمة الفكاهة. لكنها كانت فكاهة تحمل بين طياتها رسالة".