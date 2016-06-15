شركة "أوبر" تطلق خدمة التنقل الجوي في ساو باولو

لم يعد التنقل عبر الجو داخل المدينة الواحدة خيار الأغنياء فقط، ولن يكون بعد اليوم هناك وقت ضائع وسط الاختناق المروري الذي يشهده العديد من المدن العالمية الكبرى، فخدمة التحليق بطائرة الهيلوكوبتر أصبحت متوفرة.

وقد أطلقت شركة "أوبر" UBER خدمتها التجريبية الجديدةUBER CHOPPER في مدينة ساوباولو في البرازيل، التي تُعتبر المدينة الأولى التي تقدم فيها أوبر تكنولوجيا ركوب الطائرة، حسب الطلب بين المطارات والفنادق وقاعات المؤتمرات.

ساو باولو التي تملك أسطولاً من طائرات الهيلوكوبتر تنافس بها نيويورك وطوكيو لديها أيضاً عدد لا يقل عن 400 مهبط لهذه الطائرات.

وسيكون برنامج التوصيل بالطائرة تجريبيا لمدة شهر وسيكون التحليق عبر ستة كيلومترات بمبلغ 19 دولارا أميركيا.

كما يعتبر برنامج ساو باولو الذي يربط أربعة مطارات بخمسة مهابط أخرى هو أكبر خطوة تخطوها "أوبر" إلى الآن.

هذه الشركة التي أصبحت أحد أهم وسيلة مواصلات في منطقة الشرق الأسط أيضاً قدمت هذه الخدمة في الإمارات وستنطلق رسمياً قريباً وسيدعم التطبيق الحالي هذه الخدمة حين توفرها.