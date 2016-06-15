مهرجان طعام يعرف الباريسيين على مطابخ اللاجئين

ينظم عدد من الشخصيات والمطاعم الفرنسية، بالإضافة للمفوضية العليا للاجئين، في العاصمة الفرنسية باريس أول "مهرجان طعام اللاجئين" الذي يسمح لعدد من الطهاة اللاجئين بتقديم وجبات طعام تعرّف عن بلادهم ومطبخهم في قلب 10 مطاعم باريسية معروفة، وذلك من 17 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري.

ويعتبر المنظمون أن الطبخ هو بوابة إلى العالم وأنه "الحصن الأخير ضد الهمجية والوحدة والمشاكل. فالطبخ هو الحياة، هو الحب، والأسرة والأصدقاء". كما يرى المنظمون أن المطبخ هو صلة وصل بين أناس ينتمون إلى ثقافات مختلفة. وأنه يسمح لدخول عالم الآخر من خلال تبادل ما هو خاص وعالمي في آن واحد.

والطبّاخون المشاركون في مهرجان الطعام هم حقاً لاجئون لكنهم أيضا طهاة من ذوي الخبرة. وبعضهم يراهن على المطبخ أو مهنة الطبخ لنجاح اندماجهم في المجتمع الفرنسي.

ويعتبر القائمون على المهرجان الجديد من نوعه أن العالم يواجه أزمة إنسانية كبرى، والجواب الوحيد الممكن هو الانفتاح على الآخر عن طريق احترام كرامته وإنسانيته وثقافته، وأن اكتشاف والتعرف عن ثقافات طهي أخرى يتيح للناس فهم التنوع ولمس هذا الثراء.

كما يشكل المهرجان فرصة للاجئين لعرض مهاراتهم في الطهي، والتعريف عن مطابخهم وتأثيراتها، فيسمح بتغيير النظرة المنتشرة للاجئين في المجتمعات الأوروبية، أي أن وراء ما يسميه البعض "أزمة اللاجئين" يوجد نساء ورجال وصلوا إلى فرنسا حاملين مواهب ينتظرون الكشف عنها.

كما يدعو المنظمون الجمهور الفرنسي المولع بالطعام إلى اكتشاف أو تجربة مطابخ غير معروفة في باريس وقد تكون ضمن الأفضل أو الأثرى في العالم، مثل هذا العام مطابخ إيران وسوريا وسريلانكا.