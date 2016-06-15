3 لبنانيين يهربون 80 كلغ هيرويين لبرلين بـ3 ملايين يورو

عثرت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء على 80 كيلوغراماً من الهيرويين المخبأة في سيارة في برلين، وهي أكبر كمية من مضبوطات الهيرويين في العاصمة الألمانية، مشيرة إلى توقيف تاجرين من أصل لبناني.

وضبطت المخدرات التي تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين يورو (3.6 ملايين دولار أميركي)، الجمعة، وكان الهيرويين مخبأ في حقائب سفر ولفافات من اللدائن الحرارية كانت داخل سيارة، على ما جاء في بيان الشرطة.

وأوقف لبناني في الـ36 من العمر يشتبه في أنه العقل المدبر للشبكة، فضلا عن ألماني من أصل لبناني في الـ23. وتبحث الشرطة عن شريكهما وهو لبناني في الـ46.

وأكدت الشرطة "أنها أكبر عملية ضبط للهيرويين تنفذ" في العاصمة الألمانية.

وبحسب تقديرات المرصد الأوروبي للمخدرات وحالات الإدمان ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، يبلغ حجم سوق الهيرويين في الاتحاد الأوروبي 6.8 مليار يورو في السنة الواحدة ويزداد الطلب فيها بشكل متواصل منذ العام 2013 مع مضبوطات قياسية نفذت في عدة بلدان خلال السنوات الأخيرة.