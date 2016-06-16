آن هاثواي.. سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة

عينت الممثلة الأميركية آن هاثواي سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة للتركيز على التحديات التي تواجهها الأمهات العاملات على ما أعلنت المنظمة الدولية.

وقالت مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيله ملامبو-نغوكا إن "جزاء الأمومة يعني أن النساء عندما يصبحن أمهات يعانين على صعيد الأجر والفرص وهو دليل على عدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل".

وأضافت "فمنذ فترة طويلة تعتبر تربية الأطفال بمسؤولية متساوية بين الوالدين مهمة صعبة لا بل مستحيلة".

وكانت آن هاثواي التي فازت باوسكار عن دورها في فيلم "لي ميزيرابل"، أنجبت قبل أشهر ابنها جوناثان.

واختارت هيئة الأمم المتحدة للنساء الممثلة للترويج خصوصا للعطلة الأبوية التي ينبغي على الأم والأب أن يحصلا عليها بشكل متساو ولتطوير الخدمات التي تقدم للأطفال الصغار في الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقالت آن هاثواي في بيان "تشرفني" المساعدة في الترويج للمساواة بين الرجل والمرأة، وأوضحت "حصل تقدم كبير إلا أن الوقت قد حان لكي نكثف الجهود معا لنضمن تطبيق هذه المساواة".