بالصور.. أصغر وزيرة إماراتية توزع الطعام على الطرقات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لأصغر وزيرة إماراتية، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما المزروعي، وهي تقوم بتوزيع وجبات على المارة الصائمين في الطريق.

وقامت المزروعي التي تعد الوزيرة الأصغر سناً في العالم (22 عاماً)، بتوزيع الطعام والتمور على المارة ضمن مبادرة خيرية تهدف إلى المشاركة المجتمعية، وحث الشباب على الانخراط في مثل هذا النوع من الحملات.

وتداولت وسائل الإعلام صوراً للوزيرة اليافعة تقدم وجبات الإفطار قبل أيام قليلة (في 13 يونيو) على السائقين بوجهها البشوش.

يذكر أن الوزيرة الشابة تحمل سجلاً علمياً حافلاً، فهي خريجة قسم السياسات العامة في "جامعة أكسفورد" بمرتبة شرف، وتحمل دبلوماً في الاقتصاد والشركات متعددة القطاعات من "جامعة نيويورك".

وتعتبر المزروعي أول طالبة إماراتية تفوز بمنحة "رودرز" للقيادات الشابة في العمل الحكومي، وشاركت في تأسيس معهد النهضة بـ"جامعة نيويورك في أبوظبي"، وهي عضو مشارك في كلية الإنجازات المرموقة بمؤتمر سان فرانسيسكو.

وعلى صعيد الخبرة العملية، عملت المزروعي في أحد صناديق الثروة السيادية بأبوظبي، ومحللة للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات في نيويورك، كما شاركت في مجموعة بحث "مختبر الشباب" في مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإماراتي. كما منصب مسؤولة الاتصال والعلاقات الخارجية بمنتدى دراسات أوكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية في المملكة المتحدة، ومندوبة علاقات الخريجين في كلية بلافتنك للدراسات الحكومية في المملكة المتحدة. وحصدت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز، وجائزة كوتوس لقائد المستقبل.