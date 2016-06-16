زينة أمام النيابة: ثروة عز 40 مليون جنيه وهذه هي الأدلة

كشفت الفنانة المصرية زينة أمام نيابة الأسرة خلال التحقيق الذى جرى معها، مساء الأربعاء، تفاصيل ثروة الفنان أحمد عز، وأكدت أنه يمتلك ثروة لا تقل عن 40 مليون جنيه وذلك في إطار قضية نفقة التوأم المقامة ضده.

ووفقا لما أورده محاميها معتز الدكر فإن الفنانة أكدت للنيابة أن عز يمتلك فيلا قيمتها 6 ملايين و800 ألف جنيه وفيلا بالعين السخنة وفيلا أخرى بالساحل الشمالي وشقة ومشروع تجاري بدبي.

وأضاف أن زينة كشفت خلال التحقيق أن اﻹقرار الضريبي الذى قدمه عز للمحكمة وذكر فيه أن دخله الشهري ﻻ يتجاوز 20 ألف جنيه وأنه يدفع أقساط وحدة سكنية بمرسى مطروح ووحدة أخرى ليس صحيحاً، مشيرة إلى أن حجم المبالغ التى تقاضاها عز نظير مشاركته فى مجموعة من الإعلانات التجارية خيالية وتقدر بالملايين وأعلى بكثير من أجور اﻷفلام.

وذكرت زينة وفقاً لما أورده الدكر أن المبالغ التى تقاضاها أحمد عز فى أفلامه أكثر بكثير مما ورد فى الخطابات الواردة من شركات اﻹنتاج، مشيرة إلى أنها شاركته فيلم "المصلحة" إنتاج 2012 وتقاضى فيه عز ما لايقل عن 7 مليون جنيه وليس 2 مليون جنيه كما ورد من شركة الإنتاج.

وأكدت الفنانة المصرية أن أحمد عز لديه ثروة تتجاوز 40 مليون جنيه، ومعروف عنه الثراء بين زملائه الفنانين، مطالبة بنفقة لتوأمها منه لاتقل عن 100 ألف جنيه شهرياً.

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر قد قررت تأجيل ثالث جلسات دعوى نفقة الصغيرين المقامة من زينة ضد عز إلى 18 يونيو للتحقيق.