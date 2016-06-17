بوتين: دونالد ترامب شخصية "متوهجة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة شخصية "متوهجة" مشيرا إلى تصريحات سبق وأن أدلى بها.



وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي "قلت إنه شخصية متوهجة. إنه متوهج.. أليس كذلك؟ لم أذكر أي تقييم آخر له."



وأضاف أنه استخلص من تصريحات ترامب أنه يفضل استعادة العلاقات الكاملة بين موسكو وواشنطن.



وتساءل بوتين "ما الخطأ في ذلك؟"

