فيديو.. مصر تطلق سراح "الفنك" المهدد بالانقراض

قامت وزارة البيئة المصرية بإطلاق ثعلب الفنك المهدد بالانقراض في محمية العميد بمحافظة مطروح.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغا بالعثور على الحيوان في منطقه كينج مريوط في محافظة الإسكندرية، واكتشف أن الحيوان من الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض، لذا قرروا إطلاق سراحه للحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن ثعلب الفنك هو أحد أنواع الثعالب الصغيرة الحجم والذي يعيش في الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا، ويتميّز بأذنيه الكبيرتين جدا وفروه الناعم غالي الثمن.

وأضاف أن الفنك حيوان ليلي النشاط، يعيش على اصطياد القوارض، والحشرات والعقارب والجراد والسحالي، ويمكن أن يعيش لفترات طويلة جدا بدون مياه، وقد تمتد هذه الفترات إلى سنوات.