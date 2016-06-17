ما علاقة الخطين في رأس رونالدو بمرض السرطان؟

يحرص بعض نجوم كرة القدم على تغيير طريقة تصفيف شعرهم من أجل منحهم الثقة أو للفت الانتباه خلال مباريات البطولة أو لأسباب أخرى.

ومن بين الذين يلفتون الانتباه بتسريحات شعرهم دائما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ظهر بشكل مختلف خلال التعادل 1-1 مع أيسلندا ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة للبطولة.

وفي لقاء أجرته محطة "بي بي سي 5 لايف" الإذاعية قبل انطلاق بطولة يورو 2016 في فرنسا عن مغزى تسريحات الشعر التي يطلبها النجوم قبل البطولات الكبرى، كشف أحد مصففي شعر المشاهير دانيال جونسون، أن رونالدو أصر على رسم خطين في أسفل رأسه للتضامن مع أحد الأطفال مرضى السرطان في البرتغال.

ووفقا لموقع "تيليسينكو" وضع رونالدو هذين الخطين للتضامن مع الطفل المريض الذي يتكفل هداف ريال مدريد بعلاجه، إذ ترك العلاج بالكيمياوي جرحين في أسفل رأس الطفل، لكن رونالدو أصر على هذين الخطين للتضامن معه.

ومن المعروف عن رونالدو لفتاته الإنسانية الكثيرة، ومنها استقباله للاجئ سوري في ريال مدريد، وكذلك مقابلته لطفل لبناني أهله قضوا في أحد الانفجارات في بيروت.

ولم يصدر من رونالدو أي تصريح رسمي بشأن صحة هذه الرواية، مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يتم ربط "قصة شعر" النجم البرتغالي مع أعمال رونالدو الخيرية.

في كأس العالم "البرازيل 2014"، ظهر رونالدو بخطين على رأسه، وذكرت وسائل الإعلام أن الخطين تضامنا مع طفل أجرى جراحة في المخ، وهو تحمل تكاليف العملية، لكن والدة الطفل المريض نفت صحة الواقعة.