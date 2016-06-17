ميشيل أوباما تزور المغرب لدعم تعليم الفتيات

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن ميشيل أوباما وابنتيها ماليا وساشا سيقمن بزيارة إلى المغرب وليبيريا وإسبانيا في نهاية يونيو للترويج لتعليم الفتيات.

وفي ليبيريا ستزور ميشيل أوباما مركز تدريب تابعا لبرنامج "بيس كوربس" الأميركي التطوعي في كاكاتا ومدرسة في يونيفيكيشن تاون للتحدث إلى سيدات صغار السن بشأن الحواجز التي يواجهنها للبقاء في الدراسة. وقال البيت الأبيض إن رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف سترافق ميشيل أوباما في جولاتها.

وفي المغرب، سترافق ميشيل أوباما الممثلة ميريل ستريب يومي 28 و29 من يونيو لمناقشة الالتزامات التي أعلنتها الحكومة الأميركية والمغرب لمساعدة الفتيات على الدراسة.

وتعليم الفتيات من القضايا الأساسية التي تهتم بها السيدة الأولى الأميركية.

وقال البيت الأبيض إن ميشيل أوباما ستختتم جولتها في 30 يونيو بإلقاء كلمة في مدريد بشأن مبادرتها العالمية "لت جيرلز ليرن" (دعوا الفتيات يتعلمن) وهي حملة لتسخير موارد القطاعين العام والخاص في الترويج لتعليم الفتيات.