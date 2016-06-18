في أميركا.. أهدوه فتاة لاغتصابها!

وجه القضاء الأميركي اتهامات لثلاثة أشخاص في بنسلفانيا في قضية غريبة تتعلق باغتصاب فتاة قاصر حيث تم "إهداء" فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تنتمي لطائفة الأميش لرجل يكبرها بفارق كبير بعد أن ساعد أبويها على الخروج من ضائقة مالية.

ووجد عاملون في مجال رعاية الأطفال بمقاطعة باكس كاونتي يوم الخميس 11 بنتا تتراوح أعمارهن بين 6 أشهر و18 عاما يعشن بمنزل لي كابلان البالغ من العمر 51 عاما ببلدة فيسترفيل. ويعتقد أن جميعهم ينتمون لطائفة الأميش.

وطائفة الأميش هي طائفة مسيحية نشأت في العصور الوسطى خلال فترة بروز حركات مسيحية إصلاحية ويعرف عن أتباعها - الذين يعيشون في مناطق بالولايات المتحدة وكندا - الحرص على بساطة العيش وارتداء الملابس البسيطة ورفضهم تبني الكثير من وسائل الراحة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.

وألقت الشرطة يوم الخميس القبض على كابلان إلى جانب دانييل ستولتسفوس (43 عاما) وزوجته سافيلا ستولتسفوس (42 عاما) وهما والدا الفتاة.

واتهم كابلان بعشر تهم في جرائم اعتداء جنسي مختلفة منها 8 تهم جنائية بينها تهمة اغتصاب فتاة قاصر. وواجه دانيل ستولتسفوس تهمة التآمر لارتكاب اعتداء جنسي على فتاة قاصر. واتهم أيضا مع سافيلا بتعريض رعاية الأطفال للخطر. والثلاثة محتجزون وتبلغ كفالة كل منهم مليون دولار.

وقالت الشرطة في أوراق المحكمة إن دانيل وسافيلا ستولتسفوس كانا ممتنين لكابلان بعد أن أنقذ مزرعتهما من الحجز عليها بعد أن كانت مرهونة. وقد أقرا بإعطاء ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما لكابلان بعد أو وجدا معلومات على شبكة الإنترنت تشير إلى أن ذلك سيكون جائز قانونا.

وبحسب أوراق القضية، فإن البنت البالغة 14 عاما حملت على الفور تقريبا من كابلان، وحملت منه مرة أخرى عندما كان عمرها 17 عاما. وتقول الشرطة إن عمرها حاليا 18 عاما. ولم تكشف أوراق المحكمة من أين جاءت الفتيات الأخريات.

وسيواجه الثلاثة جلسة استماع أولية على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم في الثاني من أغسطس.