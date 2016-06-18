هذه ليست صور جماهير مباراة كرة قدم!

هذه ليست لقطات لمشجعين في الدوري المصري أو لجماهير تحيي وتهتف لناديها في المدرجات، بل لطلبة في الثانوية العامة في مصر احتشدوا في مدرجات إحدى كليات التربية الرياضية لمراجعة مادة الفلسفة والمنطق.

مدرس المادة واسمه سيد العراقي، وهو الذي يرتدي بدلة سوداء ويمسك بميكروفون ليراجع مع الطلاب الذين قدر عدهم بنحو 20 ألف طالب كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله وحده.. امتحان الفلسفة والمنطق رفع معنويات ولادى وبناتى.. ربنا معاكم ويوفقكم فى اللي جاي.. يارب وفق كل ولادنا وبناتنا في الامتحان الصبح، في الفلسفة والمنطق".

وتابع موجها حديثه لطلابه "ذاكروا الـ3 ملازم بتوع ليالي الامتحان كاملة وأول كلمة زي آخر كلمة في كل ملزمة والأسئلة اللي حلناها وكتبناها في المراجعات وأي حد واقف معاه سؤال يتصل بي".

المدرس نشر إعلانا على صفحته أيضا يطالب الطلاب بالحضور لكلية التربية الرياضية لمراجعة امتحان علم النفس، وذلك في منطقة فيصل جنوب الجيزة لكن أحد الطلاب كشف عن أن الطالب الواحد يسدد 100 جنيه قيمة حضور المراجعة النهائية للمدرس الذي يبدو أنه أحد المدرسين الكبار في مواد الفلسفة والمنطق وعلم النفس للقسم الأدبي لطلاب الثانوية العامة في مصر، مضيفا أنه يستأجر المدرجات من كلية التربية الرياضية ليراجع المنهج مع الطلاب قبل الامتحان بيوم واحد.