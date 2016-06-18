هيلاري كلينتون جدة للمرة الثانية

أعلنت تشيلسي كلينتون وزوجها مارك مزفينسكي اليوم السبت مولد طفلهما الثاني وهو صبي أطلقا عليه اسم إيدن. وتشيلسي هي الابنة الوحيدة للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

ووفقا لبيان أصدره الجدان عبرا فيه عن شعورهما بالفخر ولد إيدن كلينتون مزفينسكي اليوم السبت لتشيلسي وزوجها الذي يعمل في مجال الاستثمارات المصرفية. وولدت شقيقته الكبرى شارلوت كلينتون مزفينسكي في سبتمبر أيلول من عام 2014.

وقال بيان بيل وهيلاري "نحن سعيدان للغاية بترحيب تشيلسي ومارك بشقيق شارلوت الأصغر وقدومه للعالم وشاكران على النعم الكثيرة التي نحظى بها".

وأضاف البيان "تشيلسي وإيدن كلاهما في حالة جيدة ويستمتعان بهذا الوقت الخاص معا".

كانت تشيلسي (36 عاما) قد أعلنت على تويتر صباح اليوم السبت مولد إيدن.

وقالت على تويتر "أنا ومارك يغمرنا الامتنان والحب ونحن نحتفل بمولد ابننا إيدن كلينتون مزفينسكي".