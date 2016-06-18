أم تنقذ ابنها من براثن أسد جبلي في كولورادو

حاربت أم أسدا جبليا حاول افتراس طفلها البالغ من العمر 5 أعوام أثناء لعبه مع شقيقه الأكبر خارج المنزل في غرب ولاية كولورادو الأميركية.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيتكين في كولورادو إن الأم سمعت صرخات وهرعت خارج المنزل أمس الجمعة حيث وجدت الأسد الجبلي فوق ابنها.

وأضاف أن المرأة "أبعدت ابنها عن الأسد الجبلي" واتصل الأب بالشرطة التي نقلت الطفل إلى المستشفى.

وقالت متحدثة باسم المستشفى إن الطفل أصيب بجروح في وجهه ورأسه ورقبته لكن حالته جيدة كما عولجت الأم من إصابات في اليدين والساقين وخرجت من المستشفى.

وعثرت الشرطة على الأسد في الباحة الخلفية للمنزل وقتلته.

وقالت إدارة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو إن المسؤولين يبحثون عن أسد جبلي ثان بعد أن قال شهود إن أسدين شوهدا في المنطقة قبل الحادث.

وفي هجوم آخر لحيوانات الحياة البرية عثر غطاسون يوم الأربعاء على جثة طفل يبلغ من العمر عامين بعد أن جره تمساح أمام أسرته أثناء نزهة للأسرة في متنزه والت ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. وكان والدا الطفل حاولا إنقاذ ابنهما من التمساح لكن دون جدوى.