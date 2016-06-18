9 أشياء مجانية لا تتردد في طلبها على متن الطائرة

يتردد البعض في طلب أشياء لدى سفرهم على متن الطائرة رغم أنها أصلا من حقهم. فهناك العديد من الخدمات المجانية التي تستطيع الحصول عليها في رحلات الطيران في حال طلبتها.

وسأل موقع Reddit عدداً من مضيفات الطيران حول الامتيازات السرية التي يمكن للمسافرين الاستفادة منها، ونشرت "ذا إندبندنت" قائمة أشمل بتلك الأشياء.

علبة الصودا كاملة

مضيفات الطيران يسكبن عموماً نصف علبة من الصودا في الكأس الذي يحوي مكعبات الثلج، لكن تلك الكمية قد لا تكفي لإرواء عطشك، فيمكنك أن تطلب العلبة كاملة، أو أن تملأ كأسك مرة ثانية.

شوكولاته ساخنة

معظم شركات الطيران توفر الشوكولاته الساخنة كبديل للشاي أو القهوة.

مجالسة الأطفال مؤقتاً

يمكن للأهل الذين يسافرون مع أطفالهم الحصول على مساعدة في الاهتمام بهم، في حال احتاجوا الابتعاد لبضع دقائق.

وتوفر بعض شركات الطيران "جليسات أطفال جويات"، يمكنهن تنظيم كل شيء ابتداء من الفنون والحرف وألعاب الدمى اليدوية، والخدع السحرية للأطفال، كما توفر شركات أخرى جليسة جوية يمكنها المساعدة في الصعود والنزول.

المناديل المعقمة

الطائرات ليست نظيفة وممتلئة بالجراثيم، وإذا أردت مسح الطاولة القابلة للطي أمامك، أو مساند الكرسي، ولم تكن تحمل مناديل مبللة، يمكنك أن تطلب المناديل المعقمة من المضيفات.

أدوات شخصية

توفر بعض الشركات على متن الرحلات الطويلة، بعض الأدوات مثل سدادات الأذن، والأقلام، والأمشاط، وأوراق اللعب، والجوارب، وفرشاة ومعجون الأسنان.

وجبة خفيفة إضافية

الوجبات الخفيفة المجانية التي تقدم في الطائرات تكون بكميات ضئيلة، ويمكنك أن تطلب واحدة ثانية، وفي حال زادت أية وجبات بعد تقديم الضيافة لجميع الركاب، فيمكن للمضيفات منحك واحدة إضافية.

الأدوية الأساسية والضمادات

يعتمد هذا العنصر على لوائح الشركة، لكن معظم الرحلات الجوية تحوي الأدوية الأساسية مثل مسكنات الألم ومضادات الحموضة، وكذلك الضمادات، وهي مجانية في حال طلبتها.

دبابيس أجنحة الطيران

كنوع من الذكرى، كانت شركات الطيران تقدم للأطفال دبابيس مثبتاً عليها قطعة بلاستيكية تحمل شعار الخطوط الجوية، ولا تزال بعض الشركات تقدمها.

قارورات الماء

إذا احتجت لشرب الماء، أو كنت ترغب بالمياه المعبأة في القارورات بدل الكأس، تستطيع طلب واحدة، حيث تحمل الطائرات معها قارورات صغيرة.