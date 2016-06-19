أم "جزار أورلاندو" صاحبة مشاكل وضربت والده فاعتقلوها

جمعنا ونشرنا معظم المهم من معلومات عن مرتكب مجزرة "ملهى المثليين" بمدينة أورلاندو، الأفغاني الأصل عمر متين، وعن مطلقته الأوزبكية وزوجته الفلسطينية الأصل أم ابنه الوحيد، كما وعن أبيه الحالم من أميركا برئاسة أفغانستان، ولم يبق سوى والدته، وهي أفغانية عنيفة النوع بين النساء كما اتضح، عمرها 59 واسمها Shahla ولها تاريخ على ما يبدو بشتم وضرب أبيه في البيت، إلى درجة أنهم اعتقلوها، وهو ما عليه دليل.

مرة، وكان ذلك منذ 14 سنة تقريبا، تشاجرت مع زوجها صديق مير متين، لسبب غير وارد في شكوى تقدم بها إلى مخفر للشرطة في مدينة Port Saint Lucie بولاية فلوريدا، ثم تطورت حتى وصلت إلى المحكمة، وفيها أخبر أن الشجار الذي وقع ليلة 7 ديسمبر 2002 بينه وبين شهلا، بدأ بجدال عادي في البيت، ثم فاجأته حين دخل الحمام "ليفرشي" أسنانه، وبدأت تسبه وتلعنه، وانقضّت عليه وشدته من شعره، وأيضا "قرصت" ذراعه بأصبعيها، وتركت فيها أثرا محمرّ اللون ومشهودا للعيان.

هذا الكلام دونه شرطي بالمخفر على لسان الزوج المضروب، بعد أن عاين بنفسه علامة "القرصة" بأصبعيها، وضمه إلى الشكوى التي أطلعت "العربية.نت" على ملخص عنها في موقع RadarOnline التابع لمجلة أميركية بالاسم نفسه. أما الشكوى التي يصف فيها الشرطي الأب المضروب عند منتصف الليل بالضحية وضاربته بالمدعى عليها، فانتهت باعتقالها.ويمكن الاطلاع بالكامل على حيثيات وموجبات الاعتقال في هذا الملف المرفق:

يمضي خبر "رادار" فيذكر أن الشرطة احتجزت شهلا في سجن Martin County وفرضت عليها كفالة بقيمة 5 آلاف دولار لإطلاق سراحها المشروط "إلا أن الزوج تنازل عن دعواه، فأفرجوا عنها"، وفقا لما ذكر موقع آخر أطلعت "العربية.نت" على روايته أيضا، وهو TCpaLM الإخباري الأميركي.

يضيف الموقع في خبره، أن "شهلا" الشبيهة إلى حد ما بالمصرية "ريا" أخت سكينة في الاسكندرية، زعمت للمحققين أن زوجها هدد بقتلها، لكنهم لم يأخذوا كلامها على محمل الجد، خصوصا أنه بلا دليل، وأن أولاد الزوجين كانوا نياما في تلك الليلة التي مضت فيها 20 سنة على زواجهما، وهم 3 بنات إضافة لمرتكب المجزرة. الشاب الذي عاش حياة قصيرة لم تزد عن 29 سنة بجو من المشاجرات وضرب الأم للأب، إضافة إلى خناقات مع الجيران، أورد الموقع أنهم في إحداها رموا البيض الفاسد على بيت العائلة الأفغانية.