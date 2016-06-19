روسيا.. انقلاب قاربين في بحيرة ووفاة عشرة أطفال

قالت الشرطة الروسية، اليوم الأحد، إن عشرة أطفال على الأقل، وشخصا بالغا لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربين وسط أجواء عاصفة أثناء نزهة في بحيرة بجمهورية كاريليا بشمال غرب روسيا.

وقال شرطي "عثرنا على 11 جثة بينها عشرة أطفال. وما زال هناك ثلاثة أشخاص مفقودين."

وأضاف أن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى انقلاب قاربين من ثلاثة قوارب كانت في البحيرة.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن نحو 50 شخصا معظمهم أطفال أعمارهم بين 12 و15 كانوا في نزهة بالقوارب.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على حسابه على تويتر أنه وفقا لمعلومات أولية لقي حوالي عشرة أطفال من موسكو حتفهم.