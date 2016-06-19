رُزق بمولود في ذكرى محاولة اغتياله منذ 11 عاماً

مصادفة غريبة تلك التي تعرض لها الزميل جواد كاظم، مراسل قناة "العربية" بالعراق.

فقد رزقه الله، أمس السبت، بابنه الأول "كريم" في نفس اليوم الذي تعرض فيه لعملية اغتيال آثمة منذ 11 عاماً، وهو الـ18 من شهر يونيو.

وبحسب الزميل جواد، فقد حددت الطبيبة موعد الولادة (حيث إنها كانت ستجرى بعملية قيصرية)، وإذ بها تخبره هو وزوجته بالموعد الذي حددته وهو 18/6، فما كان من جواد إلا أن سرح بعقله طويلاً وأخبر الطبيبة عن السبب الذي أقعده على الكرسي المتحرك لسنين طويلة.

وقال مخاطباً الطبيبة: "في 18/6/2005 تعرضت لعملية اغتيال وكنت حينها أقرب للموت من الحياة. وأنت الآن وبعد كل تلك السنين تحددين موعد ولادة ابني البكر بنفس اليوم والشهر 18/6/2016".

واعتبر الزميل جواد أنها إشارة واضحة له من الله عز وجل وكرم من السميع العليم، وقرر تسمية مولوده الأول "كريم جواد كاظم".

وقد تعرض الزميل جواد لإطلاق نار ببغداد في 2005، حيث أصيب بعموده الفقري، ما تسبب في إصابته التي أبقته على الكرسي المتحرك منذ ذلك الوقت، إلا أن ذلك لم يمنعه من مزاولة مهنته التي يعشقها.