أرجنتيني يشتري سترة هتلر الأخيرة بسعر 310 آلاف دولار

اشترى شخص مجهول الهوية قدم نفسه على أنه أرجنتيني السبت الجزء الأكبر من مقتنيات نازية خلال مزاد أثار جدلاً في ميونيخ، منفقاً أكثر من 600 ألف يورو (678 ألف دولار) على ما ذكرت الصحف الألمانية.

وأنفق الرجل الذي ارتدى الأسود بالكامل مبلغ 275 ألف يورو لشراء السترة العسكرية الأخيرة التي ارتداها أدولف هتلر وثلاثة آلاف يورو لملابس داخلية "عفنة جزئياً" كانت ملكاً لهيرمان غورينغ قائد سلاح الجو النازي، إلا أنه لم يشتر زوج جوارب لهتلر بيع بسعر 18 ألف يورو على ما ذكرت صحيفة "بيلد".

وقال المشتري للصحيفة بلغة انجليزية تشوبها لكنة إسبانية إنه يأتي من الأرجنتين وإن القطع التي اشتراها موجهة لمتحف من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى.

وكان المجلس المركزي ليهود ألمانيا ندد الخميس بهذا المزاد معتبراً أنه "مقيت".

وأعرب رئيس بلدية ميونيخ أيضاً عن غضبه حيال تنظيم المزاد.

وبين المقتنيات الشخصية لهتلر المعروضة في المزاد جوارب وربطات عنق وشراشف طاولة على ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وكانت كل هذه القطع ملكاً للطبيب السابق في الجيش الأميركي جون لاتيمر المكلف بالإشراف على صحة المتهمين من المسؤولين النازيين في محاكمة نورنبرغ.

وقالت دار المزادات "هرمان ايستوريكا" في بيان إنها لا تهدف إلى "المساس بالسلم الأهلي أو جرح مشاعر" أي كان، مشددة على أنها تدرك "تمام الإدراك التاريخ الألماني القاتم بين عامي 1933 و1945".

وفي أبريل 2014، ألغي مزاد في فرنسا على 40 قطعة تقريباً عائدة لمسؤولين نازيين من بينها جوازات سفر وأواني مائدة بعد تدخل وزارة الثقافة الفرنسية لدى دار المزادات.