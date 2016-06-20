ابتكار محطة شحن للهواتف تعمل بالطاقة الشمسية

ابتكر فريق من جامعة أدنبرة محطة لشحن بطاريات الهاتف الذكي، والتي تعمل بواسطة الطاقة الشمسية لمساعدة اللاجئين في اليونان. وزودت المحطة بوحدتين تكفي لتغذية 12 قابسا، والتي ستوفر الكهرباء لنحو 240 شخص يومياً.

وأطلق على هذا الاختراع الذي حظي بتمويل دعم من شركات عالمية وتبرعات شخصية أيضاً اسم "الأمل".

وبالرغم من انحدارهم من مجتمع معروف بالصيد واعتماد الأغلبية في تجارتهم على بيع الأسماك، إلا أن عدداً كبيراً من أبناء ولاية تاميل نادو الهندية استبدلوا تلك المهنة بركوب الأمواج، ليس ذلك فحسب، بل يطمحون في تكوين مستقبل أفضل من خلال توفير مدارس خاصة للتدريب على ركوب الأمواج والمشاركة في بطولات عالمية.

من جانبه، وجه مكتب براءات الاختراع في بكين تحذيراً لشركة آبل بضرورة إيقاف بيع أحدث طرازات هاتفها الذكي، وتحديداً آيفون 6 و6 بلس، لانتهاكات في براءة تصميماتها. ووفقاً للقرار الصيني فإن آبل انتهكت الحقوق الخاصة بتصميمات شركة مصنعة محلية تدعى "تشنزين بايلي"، لافتاً إلى أن تصميمات هواتف آيفون 6 و6 بلس قريبة الشبه من الهواتف التي تصنعها الشركة المحلية.