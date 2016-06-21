غادة عادل تحتفل بتخرج ابنتها على انستغرام وفيسبوك

احتفلت الفنانة المصرية غادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري، بتخرج ابنتهما مريم، من مدرسة الشويفات الدولية.

ونشرت الفنانة وزوجها صوراً من حفل التخرج على صفحتيهما الرسميتين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و"انستغرام" حيث قدما التهنئة لابنتهما.

غادة عادل من مواليد 25 ديسمبر 1974 وهي ابنة شقيقة الفنانة المعتزلة شمس البارودي ولدت في بنغازي بليبيا وأمضت فيها طفولتها وصباها واستمرت فيها وحملت شهادة في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، وذلك لظروف عمل والدها بليبيا.

بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت المطرب هاني شاكر في تصوير أغنية "تخسري" عام 1997.

شاركت في التلفزيون من خلال فوازير أبيض وأسود كما شاركت في الجزء الأول من مسلسل "زيزينيا" وانطلقت للشهرة من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" في عام 1998 مع محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي وهاني رمزي، وفي العام 2002 شاركت في فيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبدالعزيز وحسن حسني.

تزوجت من المنتج والمخرج مجدي الهواري وهو من اكتشفها وقدمها للسينما ولهما من الأبناء: محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين.