"سيلفي" أكثر المسلسلات الرمضانية شعبية في السعودية

كشفت شركة "جوجل" في احصائية تابعة لها عن أكثر المسلسلات والبرامج شعبية في رمضان في كل من السعودية والإمارات ومصر.

وجاءت كالتالي في السعودية:



1. سيلفي

2. برنامج الصدمة

3. رامز بيلعب بالنار

4. مسلسل جود

5. شباب البومب 5

6. هاني في الادغال

7. ابو المقالب

8. باب الحارة 8

9. مسلسل الاسطورة

10. ساق البامبو

مصر:

اكثر المسلسلات شعبية على محرك بحث Google في مصر خلال رمضان:

1. ازمة نسب

2. مسلسل سقوط حر

3. قمرة

4. الاسطورة

5. المهيسون

6. مسلسل ونوس

7. الخانكة

8. المغني

9. أفراح القبة

10. مسلسل القيصر

الإمارات:



1. مسلسل الاسطورة

2. برنامج الصدمه

3. ابو المقالب

4. هاني في الادغال

5. مسلسل جود

6. نص يوم

7. سيلفي

8. خيانة وطن

9. رامز بيلعب بالنار

10. مسلسل ساق البامبو