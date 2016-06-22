الملكة رانيا تشارك الأيتام الإفطار في مؤسسة الحسين

تفقدت #الملكة_رانيا العبدالله، اليوم، ترافقها الأميرة ايمان بنت عبدالله، أحوال الأيتام المقيمين في مؤسسة الحسين الاجتماعية في منطقة الأشرفية، وشاركتهم الإفطار، وتبادلت الحديث مع الأمهات البديلات والأطفال الأيتام للاطمئنان على أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم.

وحضر الإفطار مديرة المؤسسة نزيهة الشطرات، ويذكر أن مؤسسة الحسين الاجتماعية تأسست في عام 1953، وتعتبر واحدة من أكبر مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتكاملة في الأردن، وتقدم خدمات تشمل السكن والمأكل والملابس والرعاية الصحية والخدمات التعليمية للأطفال.