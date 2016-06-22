بلجيكا تمنع منتجات كيمياوية تستخدم في صنع متفجرات يدوية

ذكرت الحكومة البلجيكية أن #بلجيكا ستمنع بيع مواد #كيمياوية يمكن أن تستخدم في إنتاج #متفجرات يدوية الصنع مثل بيروكسيد الاسيتون المفضل لدى تنظيم #داعش.

وقال ناطق باسم وزارة الوظيفة والاقتصاد كريس بيترز لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن مجلس الوزراء اقر مشروع قانون يحظر بيع الأفراد سبعة منتجات.

ومن هذه المنتجات خصوصا بيروكسيد الهيدروجين (مياه مؤكسجة) الذي يدخل في تركيبة بيروكسيد الاسيتون المواد المتفجرة المفضلة التي استخدمها انتحاريو تنظيم داعش في اعتداءات #باريس (130 قتيلا في نوفمبر) و #بروكسل (32 قتيلا في مارس).

وقالت الوزارة في بيان إن "عرض وادخال وحيازة واستخدام" ست مواد أخرى بينها حمض النتريك والنتروميثان وأربعة مضادات للأعشاب الضارة يدخل في أساس تركيبها البوتاسيوم والكلور ستمنع أيضا.

وينص التشريع أيضا على الإبلاغ عن أي صفقة مشبوهة أو اختفاء مواد أو سرقة تتعلق بهذه المنتجات إلى جانب ثماني مواد أخرى بينها الاسيتون حمض الكبريت ونترات الصوديوم.

وكانت الشرطة البلجيكية عثرت غداة اعتداءات بروكسل على حوالى 150 لترا من حمض الكبريت و15 كلغ من مادة بيروكسيد الاسيتون في شقة في شيربيك في منطقة العاصمة انطلق منها المنفذون الثلاثة للهجوم على المطار.

ويقضي النص بالزام التجار بإبلاغ السلطات بكل مخالفة لهذه التعليمات. وقال كريس بيترز في بيان إن "هذا يمنحنا إمكانية التدخل عندما يلاحظ التاجر نشاطا مشتبها به".

وفي حال المخالفة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 100 ألف يورو.

ويستند هذا القانون إلى قواعد أوروبية لمراقبة بيع هذه المواد.

وقد وافقت عليه لجنة في البرلمان في 15 يونيو وسيتم إقراره في جلسة عامة. لكن القانون سيطبق في يوليو بعد 10 أيام على نشره في صحيفة "لو مونيتور بيلج" الرسمية.