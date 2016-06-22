صورتان بينهما عامان.. اكتشف الصدمة!

أن يظهر أناس في صورة سيلفي بغير قصد أمر عادي وتعودنا عليه، لكن ظهور شخص لا نعرفه في صورتين يفصل بينهما عامان فهي صدفة عجيبة غريبة.

فقد فوجئت امرأة بريطانية بمصادفة عجيبة لا تتكرر كثيراً، بعد أن لاحظت وجود نفس الشخص في صورتي سيلفي التقطتهما برفقة صديقاتها على متن طائرة، ويفصل بينهما عامان كاملان.

وكانت شارون هاك في رحلة من نيوكاسيل إلى بالما، عندما التقطت صورة سيلفي قبل إقلاع الطائرة، وعلى الرغم من أنها لاحظت وجود شخص غير مدعو في خلفية الصورة، لكن الأمر بقي عادياً، إلى أن قارنت هذه الصورة مع صورة التقطتها قبل عامين.

وأظهرت المقارنة أمراً لا يصدّق، ففي كلتا الصورتين ظهر نفس الرجل بالخلفية، مما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت شارون الصورتين، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت شارون للصحيفة: "كنت أشاهد الصور مساء السبت الماضي، ولاحظت أن الصورتين متشابهتين إلى حد بعيد، وبعد التدقيق فيهما، اكتشفت أمراً آخر لا يصدق".

وأضافت: "نشرت الصورتين على حسابي في فيسبوك، لأنني اعتقدت في البداية أنني تخيلت الأمر، لكن العديد من التعليقات أكدت أن نفس الشخص ظاهر في خلفية الصورتين".