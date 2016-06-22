وفاة فاطمة الجزار خنساء فلسطين في القاهرة

توفيت مساء الثلاثاء في القاهرة بعد صراع مع المرض الفلسطينية فاطمة الجزار التي لقبت بــ"خنساء فلسطين" إثر مقتل 5 من أبنائها على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي خنساء فلسطين، وقالت إن الوفاة جاءت بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء والجهاد، مضيفة أن السيدة الجزار قدمت 5 من أبنائها وعددا من أحفادها شهداء للقضية الفلسطينية، وكانت مثالا في الصبر والصمود.

وذكرت مواقع فلسطينية أن السيدة فاطمة الجزار قدمت 5 من أبنائها، وهم شرف وأشرف ومحمود ومحمد وأحمد، القادة في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهداء لقضية بلادها، كما قدمت ثلاثة من أحفادها واثنين من أزواج بناتها شهداء أيضا في حوادث منفصلة.

وأضافت أن أشرف نجل الراحلة قتل في اشتباك مسلح على حدود فلسطين عام 1991، بينما قتل نجلها الثاني شرف في اشتباك في البحر بالقرب من مخيم نهر البارد عام 1992، كما قتل ابنها الثالث محمود في قصف من طائرة إسرائيلية عام 2004، في حين قتل ابنها الرابع محمد بقصف مماثل عام 2005، وقتل ابنها الخامس أحمد في قصف مماثل أيضا عام 2011.

وقالت إن السيدة الراحلة قدمت ثلاثة أحفاد شهداء أيضا هم رائد فؤاد غنام، ورامي عيسى الشيخ خليل عام 2004 خلال اجتياح إسرائيلي استهدف رفح، وقتل حفيدها الثالث خالد فؤاد غنام في قصف إسرائيلي عام 2007، كما قتل زوج ابنتها خالد حامد القيادي الميداني في ألوية الناصر صلاح الدين جراء قصف إسرائيلي، وقتل زوج ابنتها الأخرى زياد شاكر غنام في قصف عام 2007.