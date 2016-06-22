7 أفكار لهدايا الدعوات الرمضانية

شهر رمضان مناسبة خاصة وتكثر فيه الدعوات للإفطار والسهر، ويكون الشغل الشاغل حول فكرة الهدية التي تتماشى وطبيعة الشهر الفضيل. باعتبار أن التميز في تقديم الهدايا رغبة ملحة تجعل شخصا يفكر مطوّلا ومليّا لترك بصمة وانطباع جميل.

وفيما يلي مقترحات قد تساعدك في إدخال البهجة على من خصوك بضيافتهم وكرمهم.

التمر

إهداء عرجون من التمر مغلف بالورق الشفاف أمر جميل للغاية، خاصة وأن التمر ضروري على المائدة الرمضانية والأجمل نزع نوى التمر وحشوه باللوز ووضعه في علبة فاخرة.. ستكون بحق هدية مميزة، صحية ولذيذة، وغير متوقعة.

المصحف

قد تودين شراء هدية إلى جانب بعض الحلويات، وما أذكاك لو فكرت في مضاعفة رصيدك من الحسنات وأهديت مصحفا في أبهى حلة، سيكون هدية رمضانية ولا أروع منها.

الشموع والفوانيس

راجت في الأسواق أنواع من الشموع مستوحاة من الأجواء الرمضانية لذلك فمن الجيد لو اخترت مجموعة منها ومنحتها كأجمل هدية، أما الفوانيس فهي متوفرة بأشكال مغرية وألوان بهية، ما المانع فكري في التجديد؟

سلة الفواكه المشكلة

دعي عنك شراء كيلوغرام أو اثنين من نفس الفاكهة وأخذها في كيس بلاستيكي وضعي لمسة غير مألوفة تجعل جودك بأفضل ما لديك مجسّدا في أبهى حلة، اشتري أنواعا كثيرة من الفاكهة وليس شرطا أن تشتري كميات كبيرة، بل يمكنك شراء حبتين من كل نوع ووضعها في سلة متوسطة وتغليفها بالورق الشفاف.

فأل خير

على غير العادة وإن كنت مدعوة في أحد أيام رمضان فيمكنك شراء آنية لتقديم الفاكهة أو قدر طبخ جميل أو تشكيلة ملاعق وشوكات كفأل حسن في هذا الشهر الكريم.

الشكولاته الفاخرة

توجد في الأسواق أنواع لا حصر لها من الشكولاتة الفاخرة، يمكنك شراء قطع مختلفة الأذواق ووضعها في علبة جميلة، فطريقة التقديم تلعب دورا هاما ولا تنسي بطاقة مكتوب عليها رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.

الحلويات الشرقية

تشكيلة من الحلويات الشرقية في أجمل صينية أيضا فكرة لا بأس بها، اختاري قطعة أو اثنتين من كل نوع ورتبيها في صينية وقومي بتغليفها أو يمكنك صنع نوع جميل وسهل في منزلك وتقديمه بطريقة جميلة.