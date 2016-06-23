"سولار إمبالس 2" تصل إسبانيا بعد عبورها الأطلسي

حطت طائرة "سولار إمبالس 2"، الخميس، في إشبيلية في جنوب إسبانيا بعد 3 أيام على إقلاعها من نيويورك في المرحلة الخامسة 10 من جولتها حول العالم مدفوعة فقط بالطاقة الشمسية، على ما أفاد أحد مصوري وكالة فرانس برس.

وقال الطيار السويسري برتران بيكار لدى تواصله مع فريق متابعة الرحلة في موناكو مباشرة عبر الإنترنت "لا يسعني أن أصدق ذلك، الأمر فعلا رائع".

وحطت الطائرة وسط التصفيق في مطار إشبيلية بعد رحلة قطعت خلالها 6272 كيلومترا فوق المحيط الأطلسي واستمرت 70 ساعة.

وتشكل الرحلة أول عبور للمحيط الأطلسي بطائرة مدفوعة بالطاقة الشمسية فقط.

ويتناوب على قيادة الطائرة في رحلتها حول العالم التي تقطع خلالها مسافة 35400 كيلومتر، بيكار ومواطنه اندريه بورشبرغ اذ تتسع "سولار إمبالس 2" لشخص واحد.

وقاد بورشبرغ الطائرة في الرحلة ين اليابان وهاواي التي استمرت 118 ساعة قطع خلالها 6437 كيلومترا مسجلا رقما قياسيا لاطول رحلة متواصلة في تاريخ الطيران.

وكانت الطائرة في جولتها حول العالم، أقلعت في التاسع من آذار/مارس 2015 من أبو ظبي وحلقت فوق آسيا والمحيط الهادئ فالولايات المتحدة مستخدمة الطاقة الشمسية فقط.

وبعد عبور الأطلسي، أمام بيكار وبورشبرغ خياران، فإما التوجه إلى أبو ظبي مع توقف وحيد كما هو وارد في الخطة الاساسية أو الطيران من دون توقف.

و"سولار امبالس" طائرة خفيفة جدا لا يزيد وزنها عن وزن شاحنة، علما أن باع جناحيها يوازي جناحي طائرة بوينغ 747، وهي تطير بسرعة متوسطة تبلغ 50 كيلومترا في الساعة، وتعمل ببطاريات تشحن بواسطة الطاقة الشمسية التي تلتقطها حوالي 17 ألف خلية كهربائية ضوئية تغطي جناحيها.

وتهدف جولة الطائرة حول العالم إلى الترويج لمصادر الطاقة المتجددة.