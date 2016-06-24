الوفيات تفوق المواليد لأول مرة بإسبانيا منذ الأربعينيات

سجلت إسبانيا سنة 2015 للمرة الأولى منذ الأربعينيات، عدد وفيات أعلى من الولادات، بحسب أرقام مؤقتة أصدرها المعهد الوطني للإحصاءات.

وأفاد المعهد أن البلاد شهدت 419109 ولادات سنة 2015 في مقابل 422276 حالة وفاة، أي أن الوفيات كانت أكثر بمعدل 2753 حالة.

وأكد المعهد العام في بيانه "أنها المرة الأولى التي يحصل هذا منذ البدء بتجميع البيانات السنوية".

وتعود أولى المعطيات في هذا الخصوص إلى العام 1946.

وتراجع العمر المتوقع عند الولادة في اسبانيا الذي كان يعد ثاني أعلى معدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي سنة 2013، من 82,9 عاما سنة 2014 إلى 82,7، في حين أنه كان يشهد ارتفاعا شبه مطرد منذ العام 1975.

وازداد متوسط عدد الأطفال في العائلة الذي يعد من الأدنى في أوروبا ازديادا بسيطا إلى 1,33، غير أن عدد النساء في سن الإنجاب (بين 15 و49 عاما) ما انفك يتراجع ليصل إلى 10,80 مليون، في مقابل 10,98 مليون سنة 2014.

وعزى المعهد هذه النتائج إلى انخفاض الولادات في الثمانينيات وتراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد وتواصل الهجرة من البلاد.

وارتفع متوسط سن الأمومة في إسبانيا الذي كان أصلا الأعلى في الاتحاد الأوروبي سنة 2014 إلى 31,9 عاما وهو معدل قياسي منذ البدء باحتسابه سنة 1978.

وتحتل إسبانيا المرتبة الخامسة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان مع 46,5 مليون نسمة، بحسب معطيات مؤقتة بتاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2016.

وقد بلغ عدد السكان فيها أعلى مستوياته سنة 2012 مع 46,8 مليون نسمة.