مضطرب نفسيا يبث الرعب في مقاهي باريس ببندقية مزيفة

بث رجل مضطرب نفسياً الرعب، مساء الأربعاء، في مقاه في باريس ببندقية مزيفة قبل أن توقفه الشرطة.

وقالت الشرطة ومصدر قضائي، الجمعة، إن الرجل وهو من أصل آسيوي "لم يوضح دوافعه"، وتم وضعه في قسم الصحة النفسية في مقر الشرطة حيث سيخضع لفحوص.

واتصل أشخاص بالشرطة في الحادية عشرة والنصف مساء الجمعة (21:30 غرينتش) لإبلاغها بوجود مسلح يهدد بإطلاق النار في مقهى في ساحة تورينيي في وسط العاصمة، وفق المصدر.

ولم يسمع الشرطيون إطلاق نار لكنهم شاهدوا رجلاً يحمل بندقية فعرفوا عن كونهم في الشرطة، وطلبوا منه وضع البندقية على الأرض ثم أوقفوه. عندها عرفوا أن البندقية مزيفة.

وشعر بعض الموجودين في المكان بالخوف، ولا سيما الحوامل، وقال آخرون إنهم سيرفعون شكوى.

وقتل 39 شخصاً في 13 نوفمبر عندما هاجم 3 متطرفين رواد مقاه باريسية، في حين هاجمت مجموعتان مسلحتان مسرح "باتاكلان" المجاور و"ستاد دو فرانس" شمال العاصمة. وقتل 130 شخصاً في الإجمال في هذه الاعتداءات.