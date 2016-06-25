فكرة صادمة.. إصابة 40 في"ندوة حارقة" بتكساس

أعلن مسؤولون في مجال الإطفاء أن زهاء 40 شخصاً أصيبوا بعد السير على الجمر في إطار ندوة عن الاعتماد على النفس قدمها توني روبنز الكاتب الأميركي المعروف في مجال تطوير الذات.

وقال جيسون إيفانز المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ في دالاس إن المشاركين أبلغوا أن أقدامهم وسيقانهم احترقت خلال الندوة التي حملت عنوان "حرر قوتك الداخلية"، وأقيمت في مركز مؤتمرات كاي بايلي هاتشينسون بوسط دالاس في ولاية تكساس.

وتابع "طلب من الكثير من الحاضرين السير على الجمر ونتيجة لذلك أصيب الكثير من الناس بحروق مستدامة."

وأضاف أنه من بين المصابين عولج خمسة في وحدة الحروق بمستشفى باركلاند بينما خضع الآخرون للعلاج في مسرح الحادث. ولم يتضح كم عدد المشاركين في السير على الجمر.

وتهدف الندوة التي تستمر ثلاثة أيام إلى مساعدة الأشخاص على "كسر أي قيود" وتحسين جودة حياتهم، وفقا لوصف على موقع روبنز الإلكتروني.