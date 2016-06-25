من هي المصرية التي دعاها مؤسس "فيسبوك" لمحاورة أوباما؟

مي مدحت.. فتاة مصرية في العشرينيات من عمرها، دعاها #مارك_زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" لمحاورة الرئيس الأميركي باراك #أوباما في القمة الدولية لريادة الأعمال بجامعة "ستانفورد"، باعتبارها أحد ضيوف القمة وصاحبة إنجاز يستحق العرض.

من هي #مي_مدحت وما هو إنجازها الذي جعلها تحاور أوباما وتكون ضيفة القمة؟

هي فتاة مصرية تخرجت من كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعملت في إحدى الشركات العالمية الكبرى، ثم استقالت من أجل تحقيق حلمها وهو إنشاء موقع تواصل اجتماعي مثل موقع "فيسبوك" و"تويتر"، وبدأت في تكوين فكرة الموقع التي تقوم على عرض جميع الأحداث المهمة والضخمة الموجودة بمنطقة الشخص أو بلده بمجرد دخوله، وأطلقت عليه اسم Eventtus. كما قامت بتأسيس شركة تحمل نفس الاسم وتعمل على إقامه وتنظيم الأحداث والفعاليات على شبكات التواصل الاجتماعي.

مي تحدثت مع أوباما في القمة حول التكنولوجيا في الأسواق الناشئة، وروت تجربتها في إنشاء شركتها في عام 2011 بمساعدة صديقتها، وكيف كافحت حتى أصبحت الشركة من أهم الشركات المؤثرة في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعلها تفكر في تأسيس فرع جديد للشركة في دبي.

وقالت إن الموقع الذي ابتكرته يقوم بتجميع الأحداث من خلال توفير تطبيق واحد يقدم خريطة بجميع الأحداث التي تحدث في المدينة التي يقيم فيها الشخص مما يساعد المستخدمين في العثور على الأحداث المهمة، ومشاركتها مع الأصدقاء والتعرف على أشخاص جدد.