وداعاً للزحام.. السيارة الطائرة ستصبح جاهزة بحلول 2018

يبدو أن ما كان خيالاً في الماضي أصبح حقيقة الآن، ومنها السيارات الطائرة والتي ستصبح حقيقة بحلول عام 2018، على أن تطرح للبيع في عام 2024.

فشركة "تيرافوجيا Terrafugia" تعكف حالياً على إنهاء التفاصيل الأخيرة والخاصة بوزن السيارة لاعتماد السيارة الطائرة. ومن المتوقع أن تخضع الطائرة للاختبار خلال هذا العام وعام 2017، على أن تكون السيارة الطائرة "TF-X" جاهزة للتحليق خلال عامين، أي بحلول عام 2018.

وبحسب تصميم الشركة، فإن السيارة الطائرة تحمل جناحين قابلين للطي ومزودة بموتورين متصلين ببعضهما. وهذان الموتوران، بقوة 300 حصان، يمكنان الـ"TF-X" من التحرك من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السيارة الطائرة سوف تحلق بسرعة 322 كيلومتر/الساعة بنطاق تحليق يتجاوز 805 كيلومتر/ساعة.

وأضافت الشركة أنها تأمل في توفير وسائل النقل والمواصلات "من الباب للباب"، أي يمكن للمستخدم أن يقوم بصف السيارة أمام المنزل أو في ساحات الانتظار كالمركبات العادية.

والسيارة ستتسع لأربعة ركاب، وستكون مزودة بكومبيوتر حتى إن الراكب سيقوم بإدخال المكان الذي يبغي الذهاب إليه، والسيارة تتولى الأمر.

وبحسب الشركة، فإن السيارة الطائرة ستظل في التطوير لمدة تتراوح من 8 إلى 12 سنة. ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة الطائرة إلى 261 ألف دولار أميركي. وسيحتاج المالك الحصول على رخصتي قيادة سيارة وطائرة، إضافة على تدريب يشمل 20 ساعة من الطيران.