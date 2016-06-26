توقيف زعيم مافيا كالابريا المطلوب منذ 20 عاما

أوقف أحد كبار زعماء المافيا الإيطالية إرنستو فاتزالاري العضو في مافيا كالابريا المعروفة باسم "درانغيتا" الأحد فيما هو ملاحق منذ عشرين عاما على ما أعلنت السلطات الإيطالية.

وألقي القبض على فاتزالاري (46 عاما) المحكوم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة، فجر الأحد في شقة تقع في منطقة نائية في كالابريا (جنوب) مهد عصابات "درانغيتا" المنافسة الكبيرة لمافيا كوزا نوسترا الصقلية ومافيا كامورا في نابولي.

وكان فاتزالاري المسؤول الثاني المطلوب في هذه المافيا بعد زعيمها ماتيو ميسينا دينارو وهو فار من العدالة منذ العام 1996. وكان حكم عليه العام 1999 بعد ادانته بتشكيل عصابات مافيا وحيازة اسلحة وجريمة قتل مزدوجة في اطار خصومة بين عصابات ادت الى سقوط 32 قتيلا في مسقط رأسه تاريانوفا بين عامي 1989 و1991.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في تغريدة الأحد "شكرا للقضاة والقوى الأمنية".

ووصف وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو الفانو الموقوف بأنه "من أهم الفارين من وجه العدالة. هذا يثبت أنه لا يمكن الإفلات من العدالة. هذا ما يشجعنا ويدعمنا في معركتنا الصعبة ضد الجريمة المنظمة التي يمكننا الانتصار فيها".

ومعروف أن "درانغيتا" تجاوزت بنفوذها المافيا في صقلية ونابولي بفضل الاتجار بالكوكايين الأميركي اللاتيني.

ولها وجود خصوصا في كالابريا إلا أن سلسلة من عمليات التوقيف في صفوفها أظهرت أنها نافذة أيضا في الشمال وفي دول أوروبية أخرى.

فقد أوقفت سويسرا في مارس نحو 15 من أعضاء هذه المافيا فيما أوقف صاحب مطعم بيتزا في هولندا في مايو بتهمة الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى مافيا كالابريا.