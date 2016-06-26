داعشي يتصل بالأمن: أخشى أن أرتكب جريمة بحق أسرتي

في اتصال غريب من نوعه، أقدم "داعشي" في #الكويت إلى الاتصال بالقوى الأمنية من أجل طلب اعتقاله لأنه يخشى قتل أسرته على ما يبدو.

فقد أوردت صحيفة "الوطن" الكويتية أن مواطناً يقيم في منطقة الصباحية طلب في اتصال هاتفي مع عمليات وزارة الداخلية أن تأتي دورية أمن وتنقله بهدوء لأنه يخشى على نفسه وعلى أسرته من أن يرتكب بحقهم وبحق نفسه جريمة.

وقال: "أنا أحمل الفكر الداعشي وأخشى على نفسي وعلى أسرتي أن أرتكب جريمة أو أن أدفع دفعاً لذلك".

وعلى الفور نُقل البلاغ إلى جهاز أمن الدولة ليتم إرسال دورية أمن دولة إلى منزل المبلغ في منطقة الصباحية ليتم اقتياد الشاب.

ونقل المواطن "في مطلع العقد الثالث من عمره" إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه ومعرفة كيفية اقتناعه بالفكر الداعشي والدائرة المحيطة به والوقوف أيضاً على مدى علاقته بالتنظيم المتطرف.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الشاب آثر الاتصال خشية أن يرتكب جريمة أُسوة بالجريمة التي حدثت في منطقة غرب مشرف.