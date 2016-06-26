زوجة حاكم ولاية أميركية تعمل "نادلة" في مطعم!

تعمل زوجة حاكم ولاية مين الأميركية نادلة في مطعم تقدم الطعام للسائحين من أجل توفير دخل إضافي لأسرتها. وراتب حاكم مين هو أقل راتب لحاكم ولاية أميركية ويبلغ 70 ألف دولار سنويا. وتقول آن لو بيدج زوجة حاكم الولاية إنها تعمل بهدف ادخار بعض المال لشراء سيارة.

وقالت لو بيدج لقناة "دبليو.جي.ام.إي" التلفزيونية المحلية "يا عزيزي فتش عن المال." وكتبت على صفحتها على موقع فيسبوك "أقضي وقتا رائعا. الطعام رائع والمنظر رائع والخدمة رائعة."

وعن عملها ورد فعل الزبائن، أكدت أن البعض يتحفظ عند رؤيتها في المطعم. وقالت لأحد الزبائن في تعليقات نشرتها القناة "الناس يتوقعون شيئا مختلفا مني بسبب زوجي الحاكم."

من جهته، وفي مناسبة بمبنى البلدية هذا الشهر، تطرق بول لو بيدج حاكم ولاية مين إلى عمل زوجته قائلاً إنها تسير على خطى ابنتهما التي كانت تكسب نحو 28 دولارا في الساعة العام الماضي نظير عملها كنادلة أيضا.

وأعلى راتب لحاكم ولاية أميركية هو 187818 دولارا سنويا ويحصل عليه حاكم ولاية بنسلفانيا وفقا لموقع بالوتبيديا على الإنترنت.