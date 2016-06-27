باريس.. سرقة ساعات فاخرة بـ 3 ملايين يورو

سرقت خزنتان فيهما ساعات فاخرة في باريس تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين يورو، بحسب ما كشفت مصادر من الشرطة الاثنين.

ووقعت السرقة في مستودع تخزن فيه بضائع لمجموعة "ريتشارد ميل" في شارع بواسي دانغلا في الدائرة الثامنة عشرة في باريس، بحسب ما كشفت الشرطة مؤكدة بالتالي معلومات أوردتها قناة "بي اف ام تي في".

واكتشفت السرقة يوم الاثنين ولم تكن الخزنتان موصدتين، على ما كشف المصدر عينه من دون أن يحدد تاريخ وقوع هذه الحادثة.

وغالبا ما تتعرض محلات المجوهرات ومتاجر السلع الفاخرة في باريس لعمليات سرقة ومحاولات سطو.

وفي 19 مايو، تعرض متجر "شانيل" للمجوهرات في جادة مونتيين للسطو من قبل 3 رجال مسلحين. وقدرت المسروقات بمئات الآلاف من اليورو.



